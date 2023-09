Polizei Köln

POL-K: 230923-2-K/LEV Fahrradfahrer nach Kollision mit Pkw in Lebensgefahr - Klinik

Köln (ots)

Am Samstagabend (23. September) ist ein Fahrradfahrer (60) bei einem Verkehrsunfall in Leverkusen-Opladen lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 60-Jährige gegen 18.15 Uhr auf der Fürstenbergstraße in Richtung Ruhlachstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Wiembachallee wurde der Radfahrer von einem von links kommenden Opel Mokka eines 27-Jährigen erfasst, der in Richtung Lucasstraße fuhr. Rettungskräfte brachten den 60-jährigen Leverkusener mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist aktuell vor Ort und sichert die Spuren. (sw/cs)

