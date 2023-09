Polizei Köln

POL-K: 230922-6-K Spielhallenräuber droht mit Schusswaffe - Zeugensuche

Köln (ots)

Am späten Donnerstagabend (21. September) hat laut Zeugenangaben ein circa 1,80 - 1,90 Meter großer, schlanker und komplett schwarz gekleideter Mann eine Spielhalle in der Mülheimer Adamsstraße beraubt. Gegen 23.30 Uhr soll der maskierte Angreifer die Lokalität betreten, die Kassiererin (55) mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert haben. Der Räuber habe schwarze Augenbrauen, gab die Geschädigte später den alarmierten Polizisten an. Mit seiner Beute und in Begleitung eines Mannes, der offenbar vor der Tür gewartet habe, sei der Unbekannte geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 14 bittet weitere Zeugen dringend um Hinweise zu dem Flüchtigen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

