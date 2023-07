POL-F: 230720 - 0865 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub vereitelt

Frankfurt (ots) - (di) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18./ 19. Juli 2023) besprühten Unbekannte die Fassade eines Bürogebäudes in der Bockenheimer Landstraße mit grüner Farbe. Es wurden die Schriftzüge "Schweden du Verräter" und "jetzt bist du Nato-Mittäter" aufgebracht. In dem Gebäude befindet ...

mehr