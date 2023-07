Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230719 - 0863 Frankfurt - Nordend: Straßenbahn prallt auf Bus

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Morgen (19.07.2023) kam es auf der Friedberger Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Eine Straßenbahn stieß mit einem Linienbus zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 31-jährige Frau mit einem Bus der Linie 30 den Mittelstreifen (für Bus/ -Schienenverkehr) der Friedberger Landstraße stadtauswärts in Richtung Friedberger Warte. Dahinter fuhr ein 30-jähriger Mann mit einer Straßenbahn der Linie 18.

In Höhe der Dorterweiler Straße kam der Bus an der Haltelinie zum Stehen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der 30-Jährige mit der Straßenbahn auf den Bus auf. Beide Fahrer sowie mehrere Fahrgäste wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Zwei Personen wurden bereits vor Ort wieder entlassen. Vier leicht verletzte Personen sowie zwei mittelschwer verletzte Personen kamen in umliegende Kliniken.

Der Bus wurde am Heck beschädigt, die Straßenbahn im vorderen Bereich. Der entstandene Sachschaden dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die Friedberger Landstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts ab der Gießener Straße und in Fahrtrichtung stadteinwärts ab der Homburger Landstraße gesperrt werden. Der Verkehr stadteinwärts konnte gegen 10.25 Uhr und stadtauswärts gegen 10.45 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell