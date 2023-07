Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230719 - 0861 Frankfurt - Sachsenhausen: Einbruch in Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben in der Nacht zu Mittwoch (19.07.2023) in Sachsenhausen einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der bei einem Einbruch in ein Fahrzeug beobachtet werden konnte.

Der 29-jährige Beschuldigte begab sich gegen 04:00 Uhr in die Dürerstraße zu einem abgestellten Fahrzeug. Dort drückte er ein auf der Beifahrerseite leicht geöffnetes Fenster etwas nach unten und konnte so die Tür öffnen. Aus dem Fahrzeuginnenraum entnahm er ein Mobiltelefon sowie eine Handtasche und entfernte sich mit der Beute von dem Fahrzeug.

Offenbar rechnete er nicht damit, dass ihn Zivilfahnder beobachteten, die prompt Unterstützung herbeiriefen und den Mann schließlich festnahmen. Bei der Absuche des Nahbereichs fanden die Beamten auch das Diebesgut auf. Der 29 Jahre alte Mann kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

