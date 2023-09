Polizei Köln

POL-K: 230922-4-K Erneut Pedelec-Fahrer bei Abbiegeunfall verletzt - Klinik

Köln (ots)

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagmittag (21. September) ein 62-Jähriger Pedelec-Fahrer beim Zusammenstoß mit einer Radfahrerin (42) in der Kölner Südstadt erlitten. Rettungskräfte brachten den Bonner mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war die 42-Jährige gegen 11.45 Uhr von einem seitlich gelegenen Radweg nach rechts in die Geisbergstraße in Richtung Luxemburger Straße abgebogen. Im Einmündungsbereich stieß sie dann mit dem Senior zusammen, der aus Richtung "Unterer Komarweg" auf der Geisbergstraße unterwegs war. Nach bisherigen Ermittlungen gibt es Hinweise auf technische Veränderungen an dem Pedelec des 62-Jährigen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ls/kk)

