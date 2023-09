Polizei Köln

POL-K: 230922-1-K/GL Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 21. September

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5608820

Am Donnerstagabend (21. September) gegen 21.30 Uhr hat eine Zeugin an der Neusser Straße in Nippes eine vermisste Seniorin (81) aus Bergisch-Gladbach im dehydrierten, aber unverletzten Zustand angetroffen und die Polizei informiert. Die demenzkranke Dame, die nach einem Besuch im Kölner Zoo am Mittwochnachmittag (20. September) als vermisst gemeldet worden war, wurde in eine Kölner Klinik gefahren.

Die Polizeien Rheinisch-Bergischer Kreis und Köln hatten öffentlich mit einem Foto nach der Vermissten gefahndet. Der Grund für die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit entfallen, das Bild darf nicht mehr verwandt werden. (cg/iv)

