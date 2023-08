POL-OG: Lahr - Polizeiliche Maßnahmen gestört

Achern (ots) - Am Montag kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Fahrzeug von der Stadtmitte kommend Richtung Sasbach, als der aufgrund eines medizinischen Notfalls plötzlich von der Fahrbahn abkam und mit einem ordnungsgemäß geparkten Skoda am Straßenrand kollidierte. Der hinzugezogene Notarzt konnte den Mercedes-Fahrer noch am Unfallort versorgen. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt ...

mehr