Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach/Biberach - Unfall auf der B33

Gengenbach/Biberach (ots)

Auf der Bundesstraße 33 zwischen Biberach und Gengenbach war es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 12.45 Uhr in Richtung Kinzigtal auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit anderen Verkehrsteilnehmern zusammengestoßen. Insgesamt fünf Fahrzeuge, darunter ein LKW, sind an dem Unfall beteiligt. Aufgrund von aktuell drei verletzten Personen sind auch mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die B 33 ist aktuell in Richtung Haslach auf einer Spur befahrbar. Es kommt derzeit zu größeren Behinderungen, örtliche Umleitungen wurden eingerichtet.

