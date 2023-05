Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten/Datteln/Castrop-Rauxel: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte brachen am Dienstag (13.45 - 14.45 Uhr) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hochstraße ein. Die Wohnung befindet sich in der dritten Etage. Mit Geld und Schmuck flüchteten sie schließlich unerkannt von dort. Am Morgen des gleichen Tages klingelte eine fremde Frau an die Tür der betroffenen Wohnung. Die Frau fragte nach einer Familie, die in dem Haus nicht wohnen soll. Beschrieben wird sie wie folgt: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,65m groß, dünne Statur, Bluse und kurze Jacke (chic).

Ob die Frau etwas mit dem späteren Wohnungseinbruch zu tun hat, ist nicht bekannt, aber Gegenstand der Ermittlungen.

Dorsten

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Parfümerie an der Lippestraße ein. Um die Räume betreten zu können, sie schmissen einen Glaseinsatz ein. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Tatzeit liegt gegen 2.40 Uhr.

Datteln

An der Castrop Straße versuchten zwei bislang unbekannte Männer in ein Nagelstudio einzubrechen. Kurz nach Mitternacht schlugen sie eine Scheibe der Eingangstür ein und wurden dabei von Zeugen beobachtet. Sie betraten daraufhin nicht das Geschäft, sondern liefen in Richtung Busbahnhof davon. 1. kurze Haare, dunkel gekleidet 2. blaues Oberteil Die Polizei konnte keine Verdächtigen mehr antreffen. Die genaue Örtlichkeit liegt etwa 180m südlich der Martin-Luther-Straße.

Castrop-Rauxel

Zwischen dem 27.04 und dem 15.05. wurde ein Wohnwagen von einem Parkplatz an der Dortmunder Straße (Schweriner Ring) entwendet. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. An dem Fahrzeug waren CAS(troper Kennezichen) angebracht. Es handelt sich um einen Fendt Joker 530.

Die Kripo geht jedem Hinweis nach. Bitte rufen Sie unter der Nummer 0800 2361 111) an, wenn sie etwas Verdächtiges bemerkt haben sollten.

