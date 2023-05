POL-RE: Herten: Liegengelassenes Geld aus Bankautomat genommen

Recklinghausen (ots) - Ein 76-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr am Dienstag gegen 14:15 Uhr im Stadtteil Kirchhellen Am Alten Kirchplatz gegen ein geparktes Auto. Die genaue Unfallörtlichkeit ist in Höhe der Einmündung zur Senheimer Straße. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer. Als Unfallursache wird ein medizinisches Problem angenommen. Bei ...

