POL-RE: Herten: Jugendliche nehmen Kind Kleingeld ab

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag wurde ein 11-jähriger Hertener um 11.45 Uhr an der Bahnbrücke Feldstraße/ Über den Knöchel von zwei ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und nach Geld gefragt. Er selbst war nicht alleine, sondern mit einem Freund unterwegs. Er verneinte die Anfrage, woraufhin einer der Fremden ein Taschenmesser zückte und dies, ohne dass eine Klinge zu sehen war, in der Hand hielt. Daraufhin gab der 11-Jährige ihnen etwas Kleingeld und sie gingen davon. Eine Anzeige wurde später am Tag auf der Polizeiwache erstattet.

Die Jugendlichen beschrieb der Hertener wie folgt: 1. 16/17 Jahre alt, 1,90m groß, helle Haut, schwarze Haare (Boxerschnitt), Jeans, T-Shirt, darüber eine grau-braune? Sweatjacke mit Reißverschluss 2. 15 Jahre alt, etwa 1,60m groß, gebräunte Haut, schwarze Haare (Seiten kurz, oben etwas länger und nach vorne gestylt), grauer Jogginganzug

Wer Hinweise zu den Flüchtigen geben kann, informiert bitte die Polizei (Tel. 0800/2361 111).

