POL-RE: Castrop-Rauxel: Handtaschenraub - Polizei sucht Täter

Recklinghausen (ots) - Mit leichten Verletzungen musste eine 66-jährige Autofahrerin aus Haltern am See, nach einem Unfall auf der Hebewerkstraße am Dienstagvormittag (11:15 Uhr), behandelt werden. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Datteln fuhr in Richtung Datteln auf das Auto der 66-Jährigen auf. Im weiteren Verlauf wurden die Autos eines 53-jährigen Duisburgers und ...

mehr