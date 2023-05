Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen: Frau und zwei Kinder tot in Wohnung aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, 16.05.2023 wurden abends in Herten eine 37-jährige Frau und ihre beiden Kinder (5 und 8 Jahre alte Mädchen) in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Eine Bekannte hatte die Polizei informiert, dass die türkische Familie nicht mehr erreichbar sei. Zur Ermittlung der Todesumstände wurde eine Mordkommission eingesetzt. Die genaue Todesursache konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen stehen noch aus. Der Lebensgefährte und Kindsvater, ein 35-Jähriger, wurde zunächst nicht angetroffen. Nach intensiven Suchmaßnahmen fand die Polizei den Mann in Marl und nahm ihn in den frühen Morgenstunden des 17.05.2023 fest. Die Ermittlungen dauern an.

