POL-OG: Baden-Baden - Kinder in der Nähe zur Bundesstraße

Ein Verkehrsteilnehmer, welcher am vergangenen Sonntagnachmittag mit seinem Fahrzeug auf der B500 von Baden-Baden kommend Richtung Autobahnauffahrt fuhr, beobachtete mehrere Kinder, die sich in der Nähe der Fahrbahnleitplanke aufhielten. Der Mann informierte umgehend die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. In einer beschleunigten Anfahrt und anschließender Fahndung auf den umliegenden Wirtschaftswegen konnten zunächst jedoch keine Kinder angetroffen werden. Nachdem sich die Kinder später wieder an der Fahrbahnleitplanke aufhielten, konnten die Beamten diese antreffen und Kontakt mit den in der Nähe befindlichen Eltern aufnehmen. Ob es für den Einsatz zu einer möglichen Kostenrechnung kommt, wird noch geprüft.

