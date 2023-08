Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Beschädigung von geparkten Fahrzeug, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Montag, zwischen 13:30 und 15:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Sportstudios in der Karlsruher Straße ein dort parkendes Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne dabei seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die an der beschrieben Örtlichkeit und im angegeben Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

