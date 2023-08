Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Bahnübergang übersehen

Oberkirch (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Bahnschranke kam es am Mittwochmittag in der "Bahnstraße" in Zusenhofen. Eine 60-Jährige SUV-Fahrerin soll hierbei gegen 14 Uhr, trotz rotem Blinklicht, die Haltelinie an einem beschrankten Bahnübergang überfahren haben. Die sich daraufhin senkende Bahnschranke kollidierte anschließend mit dem Dach des Land Rovers. Durch Anheben dieser konnte das Fahrzeug schließlich rückwärts hinter die Schranke fahren.Der Lokführer welcher mit einer Bahn an der Haltestelle stand, erkannte die Situation und fuhr nicht los. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. An dem SUV entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 200 Euro. Die Unfallaufnahme haben Beamte des Polizeiposten Oberkirch eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell