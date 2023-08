Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unkontrollierte Fahrweise endet mit vorläufiger Festnahme

Lahr (ots)

Die Fahrt einer 58-jährigen VW-Lenkerin mit Rüdesheimer Kennzeichen nahm am vergangenen Sonntagabend auf der Autobahn A5 in Höhe Lahr ein gutes Ende. Die Dame soll zuvor aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise von einem anderen Verkehrsteilnehmer bemerkt worden sein, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Dem Einsatz von Blaulicht und Anhaltesignal zum trotz, versuchte die 58-Jährige zunächst durch vermehrten Spurwechsel sich der alarmierten Streifenwagenbesatzung zu entziehen. Der Pkw konnte jedoch letzten Endes auf dem Standstreifen zum Anhalten gebracht werden. Hier bemühte sich die Frau durch aggressiven Körpereinsatz, sich aus ihrem VW zu befreien, was glücklicherweise durch ein beherztes Eingreifen der Einsatzkräfte unterbunden werden konnte. Zwei Fahrstreifen wurden daraufhin für kurze Zeit von der Polizei gesperrt. Aus dem Fahrzeuginnenraum kam den kontrollierenden Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen und auf der Beifahrerseite lag eine halbleere Schnapsflasche. Der Pkw wurde auf einem Parkplatz sicher abgestellt, der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Auf dem Weg zum Polizeirevier kam es zu weiterem Widerstandshandlungen seitens der Fahrerin. Ob möglicher Alkoholgenuss oder Drogenkonsum für die Fahrweise und das Verhalten der Frau ursächlich waren, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Führerschein wurde noch am Abend sichergestellt. Aufgrund des psychischen Zustandes der Frau, der den Einsatz mehrerer Einsatzfahrzeuge der Polizei zur Absicherung auf der Autobahn erforderlich machte, wurde sie im Anschluss der Anzeigenaufnahme in eine Fachklinik eingeliefert. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder selbst geschädigt wurden, werden um Hinweise gebeten - Verkehrsdienst Offenburg: 0781 21-4200.

ju/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell