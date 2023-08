Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Sand - Zwei Diebstähle aus Garagen geklärt und gleich abgeurteilt

Willstätt (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Donnerstagmittag beim Amtsgericht Offenburg, im Zuge eines von der Staatsanwaltschaft Offenburg beantragten beschleunigten Verfahrens, wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in zwei Fällen, zu einer Gesamtfreiheitsstraße von fünfeinhalb Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Als Bewährungsauflage wurde ihm unter anderem auferlegt, einen Geldbetrag in Höhe von 1.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein zu entrichten. Dem georgischen Staatsangehörigen wurden zwei Diebstahlsdelikte in Willstätt angelastet. In der Nacht auf Donnerstag entwendete er aus einer Garage zwei Elektroscooter, ein Mountainbike sowie einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von insgesamt etwa 1.700 Euro. Die Gegenstände wurden anschließend zusammen mit einem bislang unbekannten Komplizen in ein Fahrzeug mit französischer Zulassung eingeladen. Das Vorgehen konnte von einer aufmerksamen Zeugin gegen 4:40 Uhr beobachtet werden, die daraufhin die Polizei informierte. Mehrere herbeieilende Streifenbesatzungen konnten den Mann, aufgrund der von der Zeugin gelieferten Personenbeschreibung, im Rahmen einer Sofortfahndung noch in Willstätt vorläufig festnehmen. Das Fahrzeug mit dem Diebesgut konnte sichergestellt werden. Bereits am 3. August 2023 war der nun Festgenommene ebenfalls in Willstätt auffällig geworden. Auch dort wurden aus einer Garage neben zwei Fahrräder, ein Werkzeugkoffer und eine Akkukreissäge im Wert von mindestens 3.000 EUR entwendet. Die Tat konnte dem Verurteilten, insbesondere aufgrund der vorhandenen Bildaufnahmen und einer anschließenden Auswertung dieser mittels Gesichtserkennung, zugeordnet und im Zuge des beschleunigten Verfahrens mitverhandelt werden.

/vo

