Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Kellerbrand

Rheinau (ots)

Am Sonntag kam es gegen 14 Uhr in der Krämerstraße im Ortsteil Freistett zu einem Kellerbrand. Hierbei soll zunächst Wasser aus dem Schlauch einer Spülmaschine gelaufen sein, welches anschließend in den darunter liegenden Raum gelangte und den darin befindlichen Sicherungskasten beschädigte. In Folge dessen soll es zu einem Brand des Kastens, welcher auf den restlichen Technikraum übergriff, gekommen sein. Den alarmierten Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Rheinau gelang es zeitnah den Brand unter Kontrolle zu bringen und diesen zu löschen. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Vorfall machte das Haus vorerst unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

