Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Mutmaßlicher Fahrraddieb überführt - zwei gestohlene Elektroräder sichergestellt

Gengenbach (ots)

Beamte des Polizeipostens Gengenbach sind am Donnerstagnachmittag einem mutmaßlichen Fahrraddieb auf die Schliche gekommen und konnten im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zwei gestohlene Elektrofahrräder in der Straße "Im Sägegrün" sicherstellen. Eines der Räder wurde kurz zuvor vor einem Textil Discounter in der Bahnhofstraße gestohlen und befindet sich zwischenzeitlich wieder bei der rechtmäßigen Eigentümerin. Nach deren Anzeigeerstattung machten sich die Ermittler sofort auf den Weg, um Ausschau nach dem entwendete E-Bike im Wert von rund 2.500 Euro zu halten. An den Wohncontainern "Im Sägegrün" wurden die Polizisten dann gleich fündig. Neben dem aktuell gestohlenen Fahrrad stießen die Beamten hinter den Wohncontainern überdies auf ein schwarzes Pedelec der Marke "Cube". Ein Zeuge gab den Beamten bei der Sicherstellung der Räder den Hinweis auf eine männliche Person, die das schwarze Pedelec dort abgelegt hätte. Anhand der gewonnenen Personenbeschreibung fahndete die Streife im Stadtgebiet und erblickte kurz vor 19:30 Uhr am Bahnhof einen Verdächtigen. Der amtsbekannte 29 Jahre alte Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Als sich die Schlinge nach einem Tatvorhalt immer enger zusammenzog, gestand der 29-Jährigen die beiden Fahrraddiebstähle. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen. Das Pedelec der Marke "Cube" befindet sich derzeit beim Polizeiposten Gengenbach. Der Eigentümer/Eigentümerin des Fahrrads oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07803 9662-0 bei den Ermittlern.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell