POL-OG: Kappelrodeck, L87 - Lkw umgekippt, Zeugen gesucht

Kappelrodeck (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag auf der Landesstraße L87 in Höhe Kappelrodeck. Ein in Frankreich zugelassener Lkw fuhr auf der L87 in Fahrtrichtung Achern, als er kurz nach der Abfahrt Kappelrodeck ins Schleudern geriet. Die Sattelzugkombination "grub" sich mit der rechtsseitigen Bereifung in den unbefestigten Fahrbahnbereich ein und kippte anschließend auf die rechte Seite des Führerhauses. Die Ladung, die aus Steinen und Erdreich bestand, wurde auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Die 37-jährige französische Fahrzeuglenkerin und ihre 15-jährige Beifahrerin konnten sich aus dem Führerhaus befreien und wurden anschließend mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Grund für diesen Unfall soll nach Angaben der Lkw-Fahrerin ein entgegenkommender Pkw gewesen sein, der einem Schlenker auf die Gegenfahrbahn machte. Um diesem Pkw auszuweichen fuhr die 37-Jährige, nach ihren Angaben, auf die rechte Seite und wollte anschließend wieder auf die Fahrbahn zurücklenken. Dabei soll dann der Lkw umgekippt sein. Neben den eingesetzten Polizeibeamten, 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Kappelrodeck und zwei Rettungswagenbesatzungen waren mehrere Fahrzeuge eines Abschleppunternehmens vor Ort. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 85.000 Euro. Die Ermittler der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Telefonnummer: 07221 / 680-0

Pressemitteilung vom 24.08.2023, 15:54 Uhr

POL-OG: Kappelrodeck - LKW-Unfall - Nachtragsmeldung

Offenburg Bei dem verunfallten Lkw handelt es sich um einen "40-Tonner" / "Kippmulder" mit französischer Zulassung. Die Bergung des Fahrzeuges und der auf der Fahrbahn verteilten Ladung dauert an. Die Fahrerin und Mitfahrerin des Lkw wurden von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Die Vollsperrung der L87 bleibt auf noch unbestimmte Zeit bestehen. Umleitungstrecken sind eingerichtet.

Pressemitteilung vom 24.08.2023, 13:34 Uhr

POL-OG: Kappelrodeck - LKW-Unfall auf der L87

Kappelrodeck Gegen 12:50 Uhr kam ein mit Steinen und Erde beladener LKW auf der L87 in Höhe Kappelrodeck ins Schleudern und kam seitlich quer zur Fahrbahn zum Liegen. Beide Fahrzeuginsassen konnten den LKW verlassen und sind dem Anschein nach leicht verletzt. Die Ladung wurde auf der Straße verteilt. Die L87 ist in beiden Richtungen vollgesperrt. Die Straßenbahnmeisterei leitet den Verkehr um. Die Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und der Abschlepper sind vor Ort. /vo

