POL-OG: Kuppenheim - Raub im Schwimmbad

Oppenau (ots) - Ein Fahrradfahrer wurde im Zuge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag in der Straße "Haldendorf" leicht verletzt. Ein 20-jähriger VW-Fahrer soll gegen 14.15 Uhr die Straße "Haldenhof", vom Sportplatz kommend, in Richtung Oppenau befahren haben. Aufgrund der Steigung übersah der junge Mann vermutlich den ihm entgegenkommenden Radfahrer. Ein Ausweichmanöver beider Beteiligten scheiterte, sodass der ...

mehr