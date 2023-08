Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, B3 - Verkehrsunfall, zwei Personen leicht verletzt

Hohberg (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagabend auf der B3 in Höhe Hohberg wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 20.25 Uhr soll ein 36-jähriger Opel-Fahrer auf der B3 in Richtung Lahr unterwegs gewesen sein, als er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kollidierte der Opel mit einem entgegenkommenden Renault. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw gegen die seitliche Leitplanke geschleudert. Sowohl der Opel-Lenker, als auch der 60-jähige Fahrer des Renault wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Ortenau Klinikum Offenburg verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest des mutmaßlichen Unfallverursachers ergab ein Ergebnis von fast zwei Promille, weshalb der Führerschein des 36-Jährigen von den Polizeibeamten beschlagnahmt wurde. Zur Reinigung der Unfallstelle musste im Zuge dessen die B3 für etwa zwei Stunden gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die Kollision dürfte an beiden Fahrzeugen einen wirtschaftlichen Totaschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro verursacht haben. Auch die Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Beamte des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/gi

