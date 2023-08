Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fußgänger und Rollerfahrer leicht verletzt

Bühl (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 19-jähriger Rollerfahrer auf dem Wirtschaftsweg parallel zur K3752 von der Hub kommend in Richtung Rittersbach. Gegen 22 Uhr soll er einen Fußgänger, welcher ihm entgegen kam, festgestellt und seine Fahrt verlangsamt haben. Kurz vor der Vorbeifahrt soll der Fußgänger die Seite gewechselt und so direkt in den Roller gelaufen sein. Beide Verkehrsteilnehmer kamen nach dem Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich leicht. Der 67-Jährige Fußgänger wurde in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Beamten vom Polizeirevier Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

