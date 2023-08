Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nach ihrer Rückkehr aus einem Urlaub, musste eine Frau am vergangenen Freitag feststellen, dass sich der zu Hause verwahrte Schmuck und wichtige Schlüssel nicht mehr an ihrem Aufbewahrungsort befinden. Die Geschädigte informierte daraufhin umgehend die Polizeibeamten des Reviers in Gaggenau. Die Beamten überprüften das Haus nach möglichen Einspruchsspuren - jedoch konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein genaue Bezifferung des entstandenen Schadens wird erst im Laufe der Ermittlungen möglich sein. Zeugen, die im Zeitraum vom Montag, den 07.08. bis Samstag, den 19.08. in der "Dornierstraße" etwas Auffälliges bemerkt haben, werden um Hinweise an das Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 gebeten.

Ju/gi

