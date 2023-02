Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher von Bewohner überrascht

Düren (ots)

Auf der Van-der-Velden-Straße in Birkesdorf sind zwei Männer am Montag (20.02.2023) in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie wurden während ihrer Tat jedoch von den Bewohnern des Hauses überrascht.

Die beiden Täter hebelten zunächst eine Terrassentür auf, um in das Objekt zu gelangen. Gegen 19:30 Uhr kehrten dann die 33 und 34 Jahre alten Bewohner mit ihren beiden Kindern zurück. Der 34-Jährige nahm bereits beim Aufschließen der Haustür eine Taschenlampe im Inneren des Hauses wahr. Als die Tür dann durch einen der Täter von Innen zugehalten wurde, lief der 34-Jährige in den Garten. Hier stellte er zwei Tatverdächtige fest, die sich bereits fußläufig entfernten. Einer der Täter lief in Richtung der Kurt-Schumacher-Straße, der andere lief in Richtung Akazienstraße, um dort in ein Auto zu steigen. Der Mann versuchte mit seinem Wagen zu flüchten, hierbei touchierte er den 34-jährigen Geschädigten, sodass dieser über die Motorhaube gestoßen und leicht verletzt wurde. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung seines Mittäters und entkam.

Der 34-Jährige beschreibt die beiden Männer wie folgt: Täter 1 (Fahrer des Fluchtwagens):

- männlich - ca. 180 cm groß - schwarze Kleidung - kurze dunkle Haare

Täter 2:

- männlich - ca. 180 cm groß - schwarze Kleidung

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

