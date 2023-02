POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Kreuzau (ots) - Auf der Hauptstraße in Kreuzau wurde am Montag (20.02.2023) ein Fahrzeug gestohlen. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Hauptstraße abgestellt. Der Besitzer des Pkw hatte den Wagen mittags abgestellt, um den Rosenmontagszug zu schauen. Als er am Abend zu seinem Wagen zurückkehren wollte, war dieser nicht mehr vor Ort. Es handelt sich um einen schwarzen Mazda GH 6, mit Kennzeichen aus Düren. ...

