Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Junge Frau angegangen, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Am frühen Sonntag morgen bemerkte eine 21-jährige Besucherin einer Diskothek im Industriegebiet Lahr, wie sie beim Verlassen der Lokalität von einer männlichen Person beobachtet und verfolgt wurde. Im Bereich der Europastraße wurde die Frau von dem Unbekannten eingeholt und gegen ihren Willen festgehalten. Er soll sie dabei oberhalb ihrer Bekleidung am Körper unsittlich berührt haben. Während dem anschließenden Gerangel stürzte die 21-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Ihr mitgeführtes Handy und ihre Handtasche soll der Täter an sich genommen haben. Ein anwesender Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte diesen Vorfall beobachten und kam der Frau zu Hilfe. Der unbekannte Angreifer ließ von der jungen Frau ab, warf die Gegenstände weg und rannte in Richtung Rainer-Haungs-Straße. Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben: 20 bis 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, Oberlippenbart, etwa 180 cm groß. Bekleidet war er mit einem dunklem T-Shirt mit Aufdruck. Er sprach mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, bitte die Kriminalpolizei Offenburg unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 informieren. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell