POL-K: 230922-2-K Schüsse auf offener Straße - Ein Beschuldigter festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 27. Mai (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5519397) und 31. Mai (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5521888) und 2. Juni (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5524118)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach den tödlichen Schüssen am 27. Mai in Köln-Mülheim hat die Mordkommission einen weiteren Beschuldigten (27) identifiziert gegen den das Amtsgericht Köln einen Haftbefehl erließ. Eine Spezialeinheit hat den wegen Anstiftung zum Mord dringend Tatverdächtigen daraufhin am Freitagvormittag (22. September) auf einer Straße im Stadtteil Stammheim widerstandslos festgenommen.

Der Beschuldigte war wie der Getötete Mitglied eines mittlerweile aufgelösten Charters der Hells Angels.

Nach den beiden weiteren identifizierten Beschuldigten (26, 30) (siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5524118) wird mittels international ausgeschriebenem Haftbefehl weltweit gefahndet. (as/kk)

