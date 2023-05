Polizei Köln

POL-K: 230531-1-K Schüsse auf offener Straße - Aktueller Stand der Ermittlungen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27. Mai 2023, Ziffer 1 ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5519397)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach den tödlichen Schüssen in Köln-Mülheim am 27. Mai liegen nun die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung vor. Demnach starb der 35-Jährige an den Folgen eines Schusses in den Kopf im Bereich der Schläfen. Eine zweite Kugel traf ihn in den Rücken. Der genaue Ablauf des Tatgeschehens ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, ebenso die Hintergründe und Motive der Tat. Es wird bestätigt, dass der Verstorbene zumindest in der Vergangenheit Mitglied des Rockerclubs Hells Angels war. Die durch einen Schuss in den Hals- und Kieferbereich verletzte Begleiterin des Getöteten befindet sich nach erfolgreicher Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr. Aktuell vernimmt die Polizei weitere Zeugen und führt Hausbefragungen im Umfeld des Tatortes durch. Die rechtsmedizinische Untersuchung der Spuren vom Tatort dauern noch an. Staatsanwaltschaft und Polizei werden zum Schutz der laufenden Ermittlungen keine weiteren Details bekanntgeben. (de)

