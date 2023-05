Polizei Köln

POL-K: 230530-2-K 16-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Haft

Köln (ots)

Eine Streife der Innenstadt war in der Nacht zu Sonntag (28. Mai) gegen 1.45 Uhr genau zur richtigen Zeit am Neumarkt, um eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern zu beenden. Beamte der Videobeobachtung waren zeitgleich auf den Übergriff aufmerksam geworden und hatten beobachtet, wie der beteiligte 16-Jährige mit einer Glasflasche auf den Kopf seines gleichaltrigen Gegenübers einschlug. Rettungskräfte versorgten dessen Platzwunde, während die Polizisten den Schläger festnahmen. Ein Richter schickte den Tatverdächtigen, der bereits wegen Eigentums-, Köperverletzungs- und Taschendiebstahlsdelikten mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, in Haft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell