POL-K: 230530-3-K Zwei maskierte Männer überfallen Hotel in Junkersdorf - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Hotel in der Max-Planck-Straße in Köln Junkersdorf in der Nacht zu Dienstag (30. Mai) fahndet die Polizei nach zwei maskierten Räubern. Gegen 3.25 Uhr betraten die Männer die Lobby und forderten von dem Angestellten an der Rezeption (59) Bargeld. Einer der beiden soll etwa 1,70 - 1,75 Meter groß sein und eine Schusswaffe auf den 59-Jährigen gerichtet haben, während der etwa 1,80 - 1,90 Meter große Komplize sich den Möbeltresor mit den Tageseinnahmen hinter der Theke schnappte. Zeugenaussagen zufolge sollen die Gesuchten zur Tatzeit schwarzen Sportanzüge getragen und mit osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort der Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/sw/de)

