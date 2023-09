Polizei Köln

POL-K: 230922-3-K/GL 16-Jähriger erleidet Stichverletzungen - Hintergründe unklar - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (21. September) hat ein 16-jähriger Kölner auf der Kolpingstraße in Bergisch Gladbach-Paffrath bei einer körperlichen Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen erlitten. Der 16-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach eigenen Angaben hat er an die Geschehnisse gegen 20.15 Uhr im Bereich eines Spielplatzes keine Erinnerungen. Ein Passant, der den Verletzten am Tatort bemerkt und den Notruf gewählt hatte, machte Angaben zu einem mit mehreren Männern besetzten schwarzen Mercedes, der in Richtung Von-Bodelschwingh-Straße geflüchtet sein soll.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell