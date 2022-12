Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Viernheim (ots)

Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gerieten zwischen Dienstagmorgen und Dienstagabend (06.12.) in das Visier von Kriminellen.

Während die Täter in der Franconvillestraße mit ihrem Einbruchsversuch an der Balkontür scheiterten, verschafften sich die Kriminellen in der Friedrich-Ebert-Straße über den Balkon Zugang in eine dortige Wohnung. Den ungebetenen Besuchern fiel anschließend Bargeld in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

