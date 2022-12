POL-ERB: Viehweidezaun durch Unfall beschädigt!

Groß-Rohrheim (ots) - Am Montag den 05.12.2022 im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 09:30 Uhr ereignete sich in der Werner-Von-Siemens-Straße Höhe der Hausnummer 3 in 68649 Groß-Rohrheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer PKW am Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, ...

