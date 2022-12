POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Einbrecher erbeuten Baumaschinen

Bürstadt (ots) - Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Montagnachmittag (05.12.) einen 30 Jahre alten Mann im Rahmen eine Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Gegen 14.50 Uhr stoppte eine Zivilstreife den Wiesbadener auf seinem Roller in der Nibelungenstraße in Bürstadt. Bei der Überprüfungen fiel auf, dass der Gestoppte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der ...

