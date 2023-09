Polizei Köln

POL-K: 230922-5-K Diebstahl im Fokus - Zivilfahnder stellen zehn Tatverdächtige im Stadtgebiet

Köln (ots)

Zivile Einsatzkräfte haben am Mittwochnachmittag (20. September) bei einem Sondereinsatz in unterschiedlichen Kölner Stadtteilen insgesamt zehn mutmaßliche Laden- und Taschendiebe gestellt. Dank Aufzeichnungen der polizeilichen Videobeobachtung identifizierten sie zudem einen 29-jährigen Tatverdächtigen nach einer gefährlichen Körperverletzung.

Die Fälle im Detail:

Bereits auf dem Weg zur Dienststelle hatte ein Polizist gegen 12 Uhr in der Florastraße in Köln-Nippes vier mutmaßliche Taschendiebe (16w, 17m, 32w, 32w) beim Versuch beobachtet, einer in die Bahn einsteigenden Seniorin das Portmonee zu stehlen. Während drei der Verdächtigen den Rollator der 82-Jährigen festhielten und den Diebstahl nach außen abschirmten, griff eine Komplizin in die Jackentasche der Kölnerin. Die Flucht mit der Stadtbahn endet für die Vier an der Haltestelle Ebertplatz, wo Einsatzkräfte sie bereits empfingen und zur Polizeiwache fuhren.

An der Stadtbahnhaltestelle "Weiden Zentrum" griffen Zivilfahnder gegen 15.45 Uhr ebenfalls ein und vereitelten so den Diebstahl eines Tretrollers. Eine 44 Jahre alte Mutter hatte den Roller ihres Sohnes nur kurz auf der Aachener Straße vor einem Optikergeschäft aus den Augen gelassen. Minuten nachdem die 44-Jährige den Diebstahl festgestellt hatte, entdeckte sie an der Haltestelle zwei Frauen (26, 56) auf ihrem Eigentum und rief um Hilfe. Die Zivilfahnder brachten auch diese Frauen auf eine Polizeiwache.

Gegen 19.30 Uhr stellten Einsatzkräfte drei mutmaßliche Ladendiebe (18, 19, 21) am Ausgang eines Kleidungsgeschäfts auf der Schildergasse, als sie mit T-Shirts und Hosen im Wert von über 300 Euro in einer sogenannte "Klautasche" den Laden verlassen wollten. Alle drei Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine weitere mutmaßliche Ladendiebin (23) nahmen Zivilbeamten bereits um 14.45 Uhr im Rhein-Center in Köln-Weiden fest. Sie soll Kleidung im Wert von etwa 40 Euro in ihren Trolley gesteckt und gemeinsam mit ihrer Tochter das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen haben. Die bereits polizeibekannte Frau soll ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt werden. Beamte brachten die Tochter zu einem Familienangehörigen.

In der Nähe des Neumarkts trafen Zivilpolizisten auf einen 29 Jahre alten Kölner, der im Verdacht steht am 2. Juni einen 38 Jahre alten Mann am Neumarkt nach einem Streit mit einem Seil geschlagen und verletzt zu haben. Aufgrund der Bilder der Videobeobachtung erkannte einer der Polizisten den Gesuchten wieder und stellte seine Identität fest. (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell