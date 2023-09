POL-K: 230924-1-K 16-Jähriger am Ebertplatz lebensgefährlich verletzt - Festnahme dank Videobeobachtung - Zeugensuche

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Samstagmorgen (23. September) in Köln-Rodenkirchen haben Spezialeinheiten am frühen Abend einen Tatverdächtigen (23) in seiner Wohnung in Köln-Rondorf festgenommen. Erste Ermittlungen im Umfeld des ...

