Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mieter stellt mutmaßlichen Einbrecher

Gelsenkirchen (ots)

In einem besonders schweren Fall des Diebstahls in Beckhausen hat die Polizei am Mittwoch, 1. November 2023, ein Strafverfahren gegen einen 33-jährigen tatverdächtigen Einbrecher eingeleitet. Ein ebenfalls 33 Jahre alter Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Braukämperstraße war gegen 19.50 Uhr auf verdächtige Geräusche im Keller aufmerksam geworden. Als der Gelsenkirchener dort nachsah, traf er auf den mutmaßlichen Einbrecher, der einen Bolzenschneider in der Hand hielt, und besprühte diesen mit einem Tierabwehrspray. Anschließend schloss er die Kellertür und rief andere Mieter zu Hilfe, die die Polizei alarmierten. Eingetroffene Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und riefen einen Rettungswagen zur Behandlung des Leichtverletzten hinzu. Bei dem Mann fanden die Polizisten zudem diverse Werkzeuge, die sie sicherstellten. Anschließend brachten sie den 33-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Auch gegen den 33 Jahre alten Mieter leiteten die Beamten wegen des Gebrauchs des Tierabwehrsprays ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

