Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neuer Polizeipräsident in Gelsenkirchen

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Tim Frommeyer (43) wird neuer Polizeipräsident in Gelsenkirchen. Aktuell ist er als Erster Beigeordneter der Stadt Schwerte sowie Fachdezernent für die Bereiche Schule, Soziales, Jugend und Kultur tätig. Zuvor war Frommeyer im Dezernat für Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr bei der Stadt Dortmund beschäftigt. Innenminister Herbert Reul: "Tim Frommeyer vereint in seiner Person unterschiedliche Disziplinen und das ist ein riesiger Gewinn für unsere Polizei. Als Jurist mit großer Verwaltungserfahrung und einem ausgeprägten Sinn für die Innere Sicherheit bin ich froh, ihn für unser Polizeipräsidium in Gelsenkirchen gewonnen zu haben."

Tim Frommeyer wurde in Dortmund geboren und studierte von 2001 bis 2008 Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Nach dem Staatsexamen arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der CDU-Bundestagsfraktion. Später wurde Syndikusanwalt bei den Dortmunder Entsorgungsbetrieben und wechselte 2016 ins Dezernat für Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr bei der Stadt Dortmund. Seit September 2020 ist Tim Frommeyer Erster Beigeordneter der Stadt Schwerte sowie Fachdezernent für die Bereiche Schule, Soziales, Jugend und Kultur.

Nach dem Abschied von Britta Zur im August 2022 hat Leitender Polizeidirektor Peter Both die Aufgaben der Behördenleitung in Zugleichfunktion wahrgenommen. Er freut sich über die Ernennung eines neuen Polizeipräsidenten. "Im Namen der Polizei Gelsenkirchen heiße ich Tim Frommeyer herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit! Herr Frommeyer kommt in einer hochspannenden und für uns alle sehr anspruchsvollen Zeit zu uns, was nicht nur an der Vorbereitung der Fußball-Europameisterschaft liegt. Ich gebe den "Staffelstab" des Behördenleiters nun gerne an ihn weiter und freue mich auf den neuen Polizeipräsidenten", so der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz der Polizei Gelsenkirchen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell