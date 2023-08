Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Lennestadt (ots)

Ein Fahrradunfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Samstag (26. August) gegen 20:35 Uhr auf der B 236 in Kickenbach ereignet. Dabei befuhr ein 30-Jähriger mit seinem E-Bike den Fußgängerweg entlang der Bundesstraße in Richtung Schmallenberg. Er kollidierte mit einem Blumenkübel und stürzte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis. Der 30-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell