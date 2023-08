POL-OE: Treckerfahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer

Attendorn (ots) - Ein Motorradunfall eines 26-Jährigen hat sich am Samstag (26. August) gegen 15:15 Uhr auf der L 697 in Helden ereignet. Dabei befuhr der 26-Jährige mit seinem Krad die Landstraße in Richtung Attendorn. Der verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

