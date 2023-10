Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 65-Jährige bei Unfall leicht verletzt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer und Zeugen nach einem Verkehrsunfall in der Altstadt. Eine 65 Jahre alte Gelsenkirchenerin erstattete online Anzeige, nachdem sie am Freitag, 20. Oktober 2023, im Kreuzungsbereich von Ringstraße und Weberstraße die Fahrbahn hatte queren wollen und dabei von einem schwarzen Auto angefahren wurde. Die Frau gibt an, dass das Fahrzeug, vermutlich ein VW Golf, mit hoher Geschwindigkeit auf sie zufuhr und nur knapp vor ihr bremste. Das Auto des Unbekannten touchierte die Frau dabei an den Beinen. Anstatt sich um die Frau zu kümmern, beschimpfte der Fahrer sie und fuhr dann einfach weiter. Das beteiligte Fahrzeug hatte ein Recklinghäuser Kennzeichen, gefolgt von dem Buchstaben "D". Auch ein Zeuge, den die Frau um Hilfe bat, beschimpfte sie und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet den beteiligten Unfallfahrer, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 6231 oder 0209 365 2160 zu melden.

