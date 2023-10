POL-GE: Pkw-Fahrer verunfallt nach Sekundenschlaf

Gelsenkirchen (ots) - Samstag, 28.10.23, 12:45h Gelsenkirchen Ückendorf, Stockacker Beamte der hiesigen Polizeiwache Süd begaben sich in Begleitung von Zustellern eines Paket-Lieferdienstes zur genannten Örtlichkeit. Hier waren sie in der Vergangenheit wiederholt unter Drohungen aufgefordert worden, Lieferungen mit Smartphones an nicht an den Zustelladressen wohnende Personen zu übergeben. Bei einem erneuten Versuch ...

