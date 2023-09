POL-RE: Herten: Kette vom Hals gerissen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - In Datteln ist ein 84-jähriger Mann Opfer der Betrugsmasche "falscher Wasserwerker" geworden. Die Masche der falschen Wasserwerker ist nicht neu, trotzdem fallen immer wieder Menschen - im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Recklinghausen - darauf herein. Aus diesem Grund möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen und warnen: Lassen Sie grundsätzlich keine Handwerker herein, die ...

