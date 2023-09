POL-RE: Marl: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Freitag öffneten unbekannte Täter einen Baucontainer und einen Bauwagen auf einer Baustelle an der Lippestraße in Ahsen. Es wurden mehrere Maschinen und Gegenstände (u.a. Werkzeuge, Kleidung, Benzin) entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Corinna ...

mehr