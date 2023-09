Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei verfolgt flüchtigen Rollerfahrer auf geliehenem Fahrrad

Recklinghausen (ots)

Zwei Polizeibeamte der Recklinghäuser Polizei wollten am vergangenen Sonntagnachmittag einen Rollerfahrer kontrollieren, weil am Roller ein Außenspiegel fehlte. Er kam ihnen auf der Otto-Wels-Straße, gegen 17.40 Uhr, entgegen. Die Kollegen wendeten, setzten sich dahinter und gaben dem Fahrer deutliche Haltesignale und sprachen ihn auch über den Außenlautsprecher an. Der Rollerfahrer fuhr jedoch weiter und beschleunigte sogar sein Fahrzeug. An der Kreuzung Victoriastraße/ Otto-Hue-Straße missachtete er ein Rotlicht und bog auf ein ehemaliges Zechengelände ab - zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es bei diesem Manöver zum Glück nicht. Der Sichtkontakt brach zunächst ab, als er einen mit Pollern abgesperrten Bereich passierte. Die Beamten fahndeten nach ihm und trafen dabei an der Gersdorffstraße auf vier Kinder/Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Sie konnten beobachten, wie ein von den Beamten beschriebener Rollerfahrer kurz zuvor auf einen angrenzenden Parkplatz gefahren war, sich umzog und anschließend zu Fuß weiterlief. Die Polizisten sicherten zunächst den Roller mit einer Handfessel, bevor sie die Verfolgung aufnahmen. Einer der 15-Jährigen bot den Kollegen sein Fahrrad an. Der Kollegen nahm das Angebot dankbar an und trat in die Pedale. Zeitgleich meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei, der die missglückte Kontrolle vorab beobachten konnte und dann den Flüchtigen vom Parkplatz aus hatte weggehen sehen. Dank der aufmerksamen Zeugen und deren Hilfsbereitschaft konnte der Verdächtige schließlich an der Merveldtstraße angetroffen und mit zur Wache genommen werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da bereits vor Ort der Verdacht auf den Konsum von Alkohol bestand. Zur Beweissicherung stellten die Beamten den Roller sicher. Es besteht der Verdacht, dass er technisch verändert wurde, um z.B. schneller fahren zu können. Den 24-jäjhrigen Marler erwartet nun ein Strafverfahren. Ihm wird u.a. das Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorgeworfen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

