POL-F: 230718 - 0853 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugenhinweis führt zur Festnahme

Frankfurt (ots)

(di) Nur kurz währte die Freude über die Beute eines Diebes gestern Abend (17. Juli 2023) im Bahnhofsviertel. Er wurde bei seiner Tat beobachtet und kurz darauf festgenommen.

Durch einen Zeugenhinweis wurden gestern Abend gegen 22:40 Uhr Polizisten auf einen 36-Jährigen in der Münchener Straße aufmerksam, der von dem Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er an einem geparkten Ford Transit die Beifahrertür öffnete und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug stahl. Die Polizisten nahmen den Dieb in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest und stellten das Diebesgut sicher.

Doch der 36-Jährige muss sich nicht nur wegen des Diebstahls aus dem Kraftfahrzeug verantworten, bei Ihm fanden die Beamten auch noch eine geringe Menge Haschisch. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

