POL-F: 230718 - 0852 Frankfurt - Oberrad: Hoher Schaden bei Autohaus

Frankfurt (ots)

(di) Auf hochwertige Scheinwerfer von Fahrzeugen hatten es Unbekannte über das vergangene Wochenende (15. - 17. Juli 2023) abgesehen. Sie drangen auf das Gelände einer Autohaus-Niederlassung in Oberrad vor und verursachten einen hohen Schaden.

Demnach überwanden mehrere Täter den Zaun des Geländes an der Kaiserleipromenade und machten sich zielgerichtet an insgesamt 8 seriengleichen Fahrzeugen zu schaffen. Hierbei stahlen sie die verbauten Scheinwerfer und verursachten Sachschaden an den Autos. Allein der Wert der Scheinwerfer wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Auch der Sachschaden an den Fahrzeugen war beträchtlich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier (8. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 - 10800 in Verbindung zu setzen.

